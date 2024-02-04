ВСУ пошли вперед и продвинулись возле Бахмута 4.02.2024, 11:21

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Названы территории, которые отбили украинские бойцы.

Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете.

«Украинские силы недавно немного продвинулись на юго-запад от Бахмута», — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 3 февраля, элементы 85-й отдельной моторизованной бригады (2-й армейский корпус «ЛНР») наносили удары по украинским бойцам, действовавшим в лесистой местности к востоку от Клещиевки, которая, по предварительным оценкам аналитиков, была под российским контролем. В итоге это свидетельствует о том, что ВСУ недавно отбили позиции в этом районе.

По информации российского источника, оккупанты продвинулись на неопределенной дороге в направлении Ивановского, что на западе от Бахмута, и захватили новые высоты на севере и северо-западе от Клещиевки, а украинские бойцы отбили несколько позиций к северу от Богдановки, что на северо-западе от Бахмута. Однако ISW не нашел визуальных доказательств, которые подтвердили бы эти утверждения.

Кроме этого, возле Богдановки, Клещиевки и на Ивановском направлении продолжались позиционные бои. По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, российское командование перебрасывает резервы на Бахмутское направление для прорыва украинских рубежей обороны на западе от Бахмута в направлении Часового Яра. Также российский источник утверждал, что подразделения разведывательно-штурмовой бригады «Сибирь» действовали вблизи Соледара.

Ситуация возле Бахмута: данные Генштаба ВСУ

По состоянию на утро 4 февраля, по данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские военные отбили три атаки российских оккупантов возле Богдановки и Клещиевки Донецкой области.