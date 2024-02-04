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СМИ: В Крыму арестован высокопоставленный российский офицер из списка «Герои Z»

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  • 4.02.2024, 12:20
  • 5,760
СМИ: В Крыму арестован высокопоставленный российский офицер из списка «Герои Z»

Он отвечал за снабжение войск РФ на передовых позициях.

Суд в Крыму арестовал российского майора, участника рубрики «Герои Z» на сайте Минобороны России, Александра Сунгурова по обвинению в растрате дизельного топлива в особо крупном размере в составе организованной группы (статья 160 УК РФ, часть 4).

Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Судья отказал в ходатайстве защиты принять во внимание то, что офицер был на особом счету у Минобороны и награжден государственной наградой.

Сунгуров был начальником службы горюче-смазочных материалов и отвечал за снабжение российских войск на передовых позициях.

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