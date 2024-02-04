Россияне попытались прорваться в Украину с севера 1 4.02.2024, 13:03

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Ожесточенный бой продолжался полтора часа.

Российские оккупанты пытались прорвать госграницу Украины с севера, в Сумской области. В боях с ВСУ враг понес потери и был отброшен.

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в своем Telegram.

Указывается, что вчера, 3 февраля, в 18:20 в районе Глуховской общины украинские защитники заметили российскую ДРГ в составе 10 человек. ВСУ сразу начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона.

«Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил», - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Однако оккупанты попытались еще раз прорвать границу - враг разделился на две группы: одна под прикрытием артиллерии эвакуировала тела убитых и раненых. Вторая - попыталась обойти опорный пункт ВСУ с бокового фланга. Но в это время к месту боя прибыла контрдиверсионная группа.

«Победоносный бой продолжался в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы», - говорится в сообщении.