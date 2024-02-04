Forbes: Один комичный момент свидетельствует о больших проблемах в российской армии 4.02.2024, 21:45

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«Черная комедия» от российских танкистов удивила западных аналитиков.

Несколько дней назад украинские защитники наголову разбили российскую бронетанковую колонну вблизи Новомихайловки. Во время этого боя один из российских танков врезался в другой.

Этот довольно комичный момент свидетельствует о больших проблемах в российской армии, пишет Forbes.

«Это признак того, что российские стандарты обучения продолжают падать, поскольку Кремль пытается возместить более 300 000 потерь, которые понесли его войска во время 23-месячной масштабной войны против Украины», – говорится в публикации.

Бой, в котором произошла эта «черная комедия», состоялся 30 января вблизи села Новомихайловка, что к югу от Марьинки. Российская бронегруппа пыталась прорваться к трассе, соединяющей Новомихайловку и Угледар. В случае успеха этой атаки положение украинских сил в этом селе стало бы катастрофическим.

Additional footage of the absolutely disastrous Russian mechanized assault south of Novomykhailivka a few days ago (thread).



Seen here, before reaching the front, the Russian column gets mixed up, causing a pair of T-72s to crash, which completely disables one. pic.twitter.com/QIO4eOX0yB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 3, 2024

Однако вся российская бронегруппа была уничтожена с помощью дронов-камикадзе. За три часа боя россияне потеряли три танка, 8 МТЛБ и одну БМП, не говоря уже о человеческих потерях.

Два Т-72 столкнулись друг с другом, когда половина штурмовой группы выполнила странный, петляющий маневр. Как отмечает Forbes, не совсем понятно, почему водители танков не заметили друг друга. Вероятно, они закрыли смотровые люки и наблюдали за полем боя только через толстые прозрачные призмы, очень ограничивающие обзор.

Издание отмечает, что в «компетентной армии» водителей танков учат оставлять смотровые люки открытыми до последней секунды. Это также был и советский стандарт. Поэтому изображенная на видео ситуация свидетельствует о падении стандартов в российской армии.

«Насколько плохой была российская подготовка два года назад, сейчас она намного хуже. Чтобы сохранить общую численность своих прифронтовых формирований в условиях катастрофических потерь, российские военные учебные заведения свернули свою и без того недостаточную подготовку — и бросили на фронт недостаточно подготовленные войска», – пишет Forbes и добавляет, что подобных трагикомедий с российской стороны мы увидим еще больше.