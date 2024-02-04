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Forbes: Один комичный момент свидетельствует о больших проблемах в российской армии

  • 4.02.2024, 21:45
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Forbes: Один комичный момент свидетельствует о больших проблемах в российской армии

«Черная комедия» от российских танкистов удивила западных аналитиков.

Несколько дней назад украинские защитники наголову разбили российскую бронетанковую колонну вблизи Новомихайловки. Во время этого боя один из российских танков врезался в другой.

Этот довольно комичный момент свидетельствует о больших проблемах в российской армии, пишет Forbes.

«Это признак того, что российские стандарты обучения продолжают падать, поскольку Кремль пытается возместить более 300 000 потерь, которые понесли его войска во время 23-месячной масштабной войны против Украины», – говорится в публикации.

Бой, в котором произошла эта «черная комедия», состоялся 30 января вблизи села Новомихайловка, что к югу от Марьинки. Российская бронегруппа пыталась прорваться к трассе, соединяющей Новомихайловку и Угледар. В случае успеха этой атаки положение украинских сил в этом селе стало бы катастрофическим.

Однако вся российская бронегруппа была уничтожена с помощью дронов-камикадзе. За три часа боя россияне потеряли три танка, 8 МТЛБ и одну БМП, не говоря уже о человеческих потерях.

Два Т-72 столкнулись друг с другом, когда половина штурмовой группы выполнила странный, петляющий маневр. Как отмечает Forbes, не совсем понятно, почему водители танков не заметили друг друга. Вероятно, они закрыли смотровые люки и наблюдали за полем боя только через толстые прозрачные призмы, очень ограничивающие обзор.

Издание отмечает, что в «компетентной армии» водителей танков учат оставлять смотровые люки открытыми до последней секунды. Это также был и советский стандарт. Поэтому изображенная на видео ситуация свидетельствует о падении стандартов в российской армии. 

«Насколько плохой была российская подготовка два года назад, сейчас она намного хуже. Чтобы сохранить общую численность своих прифронтовых формирований в условиях катастрофических потерь, российские военные учебные заведения свернули свою и без того недостаточную подготовку — и бросили на фронт недостаточно подготовленные войска», – пишет Forbes и добавляет, что подобных трагикомедий с российской стороны мы увидим еще больше.

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