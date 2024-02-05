На Филиппинах заговорили о независимости одного из регионов 5.02.2024, 1:59

Власти страны предупредили, что будут использовать «решительную силу».

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте призвал к независимости города Минданао на юге страны и пригрозил отделить некоторые острова в этом регионе. Об этом 4 февраля сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что заявления Дутерте прозвучали после того, как у него из-за разногласий на почве конституции «распался союз» с действующим президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим. В частности, Дутерте обвинил президента в использовании изменений в основной закон для того, чтобы остаться у власти. Маркос-младший утверждает, что это «призвано облегчить иностранные инвестиции».

На заявления Дутерте отреагировал советник по национальной безопасности, глава Совета национальной безопасности Эдуардо Аньо, пишет Philippine News Agency.

По словам Аньо, правительство сделает все, чтобы предотвратить любую попытку расчленить Филиппины, в том числе готово использовать «решительную силу».