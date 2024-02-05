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В Беларуси началась переброска войск и военной техники

  • 5.02.2024, 11:34
  • 1,636
В Беларуси началась переброска войск и военной техники

Что происходит?

Белорусских водителей предупредили о том, что в понедельник, 5 февраля, на дорогах Брестской области им могут встретиться колонны военной техники. Сообщается, что это «что часть плановых мероприятий белорусских военных».

О перемещении колонн военной техники сообщили в региональном телеграм-канале «Пинский телеграм». По их данным, колонны планируют двигаться по автомобильной трассе М-10, которая соединяет Брест и Гомель, а также по «другим участкам дорог, ведущим к населенным пунктам Пинского района».

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