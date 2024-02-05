В Беларуси началась переброска войск и военной техники 5.02.2024, 11:34

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Что происходит?

Белорусских водителей предупредили о том, что в понедельник, 5 февраля, на дорогах Брестской области им могут встретиться колонны военной техники. Сообщается, что это «что часть плановых мероприятий белорусских военных».

О перемещении колонн военной техники сообщили в региональном телеграм-канале «Пинский телеграм». По их данным, колонны планируют двигаться по автомобильной трассе М-10, которая соединяет Брест и Гомель, а также по «другим участкам дорог, ведущим к населенным пунктам Пинского района».