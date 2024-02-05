Россияне отказываются идти на штурмы на юге Украины 5.02.2024, 12:03

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У оккупантов есть сложности с планированием операций.

Российские войска испытывают трудности с планированием операций, связанных со штурмом украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области. Об этом 5 февраля рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет gordonua.com.

«Враг не прекращает там штурмовать и хотя бы на одну атаку в сутки пытается наскрести личного состава, который часто отказывается идти на штурмы. Но бывали дни, когда до полутора десятка атак в сутки переживали наши позиции. И это говорит о том, что у врага действительно есть сложности с планированием этих операций», – сказала Гуменюк.

При этом, по ее словам, перед оккупантами стоит одна задача – продолжать терроризировать позиции украинских сил обороны и пытаться выбить их с левого берега.

«Враг пытается максимально давить всеми имеющимися у него видами вооружения. В том числе и не только на наши военные позиции на левом берегу, но и на мирное население на правом», – заявила Гуменюк.

Она рассказала, что последние двое суток погода помогает украинским военным. Штормовое предупреждение, сильные туманы и перепады температур менее благоприятны для россиян, которые находятся на более низком левом берегу Днепра, пояснила Гуменюк.