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В Гомельской области и Гомеле начали фиксировать подтопления

  • 5.02.2024, 13:17
В Гомельской области и Гомеле начали фиксировать подтопления

Под водой оказалось более сотни подворий.

Новые факты подтоплений талыми водами выявлены в Калинковичском, Петриковском, Речицком районах и Гомеле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

За минувший день выявили новые факты подтоплений талыми водами в двух жилых домах, семи подвалах домов, 16 подворьях, 12 хозпостройках в Калинковичском, Петриковском, Речицком районах и Гомеле.

По оперативным данным, в регионе талыми и паводковыми водами подтоплены 61 жилой дом, 18 подвалов, 119 подворий, 58 хозяйственных построек, 14 участков дорог и 33 других здания.

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