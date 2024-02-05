В Гомельской области и Гомеле начали фиксировать подтопления 5.02.2024, 13:17

Под водой оказалось более сотни подворий.

Новые факты подтоплений талыми водами выявлены в Калинковичском, Петриковском, Речицком районах и Гомеле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

За минувший день выявили новые факты подтоплений талыми водами в двух жилых домах, семи подвалах домов, 16 подворьях, 12 хозпостройках в Калинковичском, Петриковском, Речицком районах и Гомеле.

По оперативным данным, в регионе талыми и паводковыми водами подтоплены 61 жилой дом, 18 подвалов, 119 подворий, 58 хозяйственных построек, 14 участков дорог и 33 других здания.