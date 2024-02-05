Названы лучшие смартфоны по соотношению цена/мощность на начало 2024 года 5.02.2024, 13:34

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Максимуму функционала за адекватную цену.

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали первый в 2024 году топ лучших Аndroid-смартфонов по соотношению цена/производительность. Для удобства он разбит на разные ценовые категории – все они предлагают по максимуму функционала за адекватную цену.

Самой выгодной покупкой сегодня специалисты называют модели серии Redmi K70 – они лучшие в своей ценовой категории. И во многом лучшие устройства за всю историю бренда.

Cреди Android-смартфонов, которые можно купить до 280 долларов, лидером стал Redmi K70E на актуальном чипсете Dimensity 8300 Ultra. За такой ценник у него нет конкурентов. Второе и третье места досталось Redmi Note 12 Turbo и Redmi Note 12T Pro.

Далее идет рейтинг смартфонов, которые продаются от 280 до 420 долларов. Этот топ возглавил iQOO Neo9 – самый доступный флагман на Snapdragon 8 Gen 2. Второе и третье места за Redmi K70 и Redmi K60 Ultra.

В ценовой категории до 560 долларов первые три места принадлежат Redmi K70 Pro, Realme GT5 Pro и Meizu 21.

Последняя категория включает смартфоны-флагманы, цены на которые стартуют от 560 долларов. Здесь лучшим назвали OnePlus 12 – эта модель получила наиболее передовые решения в индустрии, при этом цена осталась прежней.