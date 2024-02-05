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Израильская армия взяла штурмом базу ХАМАС в секторе Газа

  • 5.02.2024, 13:50
  • 2,978
Израильская армия взяла штурмом базу ХАМАС в секторе Газа

Там террористы отрабатывали подготовку теракта 7 октября.

Израильская армия взяла штурмом базу ХАМАС в секторе Газа. На объекте в Хан-Юнисе были установлены макеты израильских военных баз, бронетехника и точки доступа к кибуцам, пишет BILD.

Солдаты израильской армии также обыскали офис Мохаммада Синвара, старшего командира вооруженного крыла ХАМАС, «Бригад Эсседина аль-Кассама». Его брат, Яхья Синвар, считается организатором нападения на Израиль 7 октября.

Во время рейда на объект в ЦАХАЛ установили, что комплекс был заминирован террористами ХАМАС, поэтому было проведено разминирование инженерными силами. Израильские солдаты также нейтрализовали засевших на базе боевиков с помощью снайперов, танкового огня и ударов с воздуха, заявили в армии.

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