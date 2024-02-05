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Генерал ВСУ Сырский посетил передовую и сообщил об успехе на востоке

  • 5.02.2024, 15:30
  • 4,724
Генерал ВСУ Сырский посетил передовую и сообщил об успехе на востоке
Александр Сырский

Сорван план оккупантов.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский снова посетил передовую. Он рассказал о достижениях ВСУ на востоке и наградил украинских военных, которые отличились в ходе боев против российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Сухопутных войск.

По словам Сырского, Силам обороны Украины удалось сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов. Кроме того, он добавил, что украинские военные предотвратили продвижение российских оккупационных войск и создали условия для дальнейшего освобождения территории Украины от врага.

«Защитники Восточного фронта наносят врагу непоправимые потери и надежно держат рубежи обороны», - говорится в сообщении.

Сырский вручил украинским защитникам государственные и ведомственные награды за их мужество, жертвенность и героизм.

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