закрыть
5 февраля 2024, понедельник, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Военные РФ случайно перевернули свой танк в Крыму

  • 5.02.2024, 16:35
  • 1,350
Военные РФ случайно перевернули свой танк в Крыму

У российских танкистов началась «черная полоса».

В захваченном Крыму на окраине Евпатории российские военные-головотяпы при выгрузке бронетехники перевернули собственный танк. Об этом рассказали в своем ТГ-канале активисты проукраинского партизанского движения «Атеш».

«Атеш» фиксирует размещение российских оккупантов в Крыму. Наши агенты зафиксировали место размещения техники РФ на окраине Евпатории и стали свидетелями, как во время выгрузки техники с платформы российские «умелые руки» перевернули танк», - пишут партизаны.

Кроме того, активисты «Атеш» сообщили координаты места происшествия: 45.21420455129831, 33.36806799629873.

Эти данные очень полезны, поскольку показывают места перемещения военной техники ВС РФ, и не исключено, что той дорогой могут передвигаться и другие важные военные грузы.

Также партизаны не без доли сарказма поблагодарили тех, кто выгружал российскую военную технику.

«Выражаем огромную благодарность людям, выгружавшим технику: с вашей помощью еще один танк не доехал», - подчеркивают они.

Ранее издание Forbes описало еще один комичный случай с российскими танкистами. Во время боя вблизи Новомихайловки один из танков оккупантов врезался в другой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса