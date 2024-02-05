Под Авдеевкой группа россиян сдалась в плен украинскому спецназу
- 5.02.2024, 16:50
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Видео ближнего боя от первого лица.
Бойцы ССО Украины взяли в плен четырех оккупантов во время боя близ Авдеевцы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен процесс сдачи в плен, опубликована в соцсетях.
«События происходят 2 февраля. Бойцы ССО во время ближнего боя при обороне Авдеевки уничтожили группу противника и взяли в плен четырех оккупантов», - отмечает в комментарии к записи автор публикации.
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