Под Авдеевкой группа россиян сдалась в плен украинскому спецназу 5.02.2024, 16:50

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Видео ближнего боя от первого лица.

Бойцы ССО Украины взяли в плен четырех оккупантов во время боя близ Авдеевцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен процесс сдачи в плен, опубликована в соцсетях.

«События происходят 2 февраля. Бойцы ССО во время ближнего боя при обороне Авдеевки уничтожили группу противника и взяли в плен четырех оккупантов», - отмечает в комментарии к записи автор публикации.

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