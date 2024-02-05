В Киеве срочно развернули новые блокпосты 1 5.02.2024, 18:13

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Сообщается о проникновении диверсантов.

В Киеве на Оболони 5 февраля развернуты блокпосты. Военные говорят о поиске российской ДРГ, которая, по их утверждению, накануне проникла в столицу Украины, пишет glavred.info.

Как говорится в сообщении Оболонского районного РТЦК и СП в городе Киеве, в Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия по выявлению диверсионно разведывательных групп врага.

На опубликованных ТЦК кадрах видно, что военные останавливают водителей транспорта и вручают какие-то бумажки.