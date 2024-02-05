Google представила новый сервис для превращения текста в изображения 3 5.02.2024, 22:34

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Он работает под управлением искусственного интеллекта.

Компания Google представила новый инструмент ImageFX под управлением искусственного интеллекта, предназначенный для превращения текста в изображение. Сообщение об этом появилось в блоге компании.

Разработчики отметили, что инструмент получил быстрый интерфейс «с выразительными фишками», которые позволяют быстро экспериментировать при создании изображений.

Компания также обновила инструмент для создания музыки на основе текста, MusicFX. Теперь пользователи могут создавать мелодии длиной до 70 секунд и музыкальные циклы, а также загружать свои произведения и делиться ими с друзьями.

Созданные картинки и музыка будут обозначены специальной вотермаркой SynthID, невидимой и неслышимой для пользователей. Но ее будет распознавать поисковик Google. Кроме того, все изображения, созданные с помощью ImageFX, включают метаданные IPTC. Это позволит пользователям получить больше информации, когда они сталкиваются с изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта.