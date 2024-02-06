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Лукашенко уволил двух судей Верховного суда

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  • 6.02.2024, 9:49
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Лукашенко уволил двух судей Верховного суда

Примечательно, что указ об увольнении датирован 28 декабря 2023 года.

Лукашенко подписал указ об освобождении от должности двух судей Верховного суда. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Дмитрий Александров освобожден от должности судьи Верховного суда Беларуси «в связи с назначением на другую должность». С такой же формулировкой освобожден от должности заместитель председателя и судья Верховного суда Беларуси Андрей Забара.

Примечательно, что указ № 411 об увольнении судей датирован 28 декабря 2023 года, однако текст документа был опубликован только 6 февраля 2024 года.

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