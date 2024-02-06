Лукашенко уволил двух судей Верховного суда 3 6.02.2024, 9:49

4,236

Примечательно, что указ об увольнении датирован 28 декабря 2023 года.

Лукашенко подписал указ об освобождении от должности двух судей Верховного суда. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Дмитрий Александров освобожден от должности судьи Верховного суда Беларуси «в связи с назначением на другую должность». С такой же формулировкой освобожден от должности заместитель председателя и судья Верховного суда Беларуси Андрей Забара.

Примечательно, что указ № 411 об увольнении судей датирован 28 декабря 2023 года, однако текст документа был опубликован только 6 февраля 2024 года.