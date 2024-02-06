В Курской области боец армии РФ расстрелял своего «сослуживца» 2 6.02.2024, 9:56

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Между ними был конфликт.

В понедельник, 5 февраля, в Курской области 41-летний контрактник оккупационной армии РФ из автомата расстрелял своего «сослуживца» на собственных позициях.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Инцидент произошел вблизи села Заболотовка Курской области РФ. Погибшим оказался 34-летний Иван Захаров. В результате стрельбы он погиб на месте.

Как пишет Astra, стрелком оказался 41-летний Геннадий Амосов. По словам россиян, он расстрелял Захарова «на почве неприязненных отношений».