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В Жабинке заметили состав с военной техникой

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  • 6.02.2024, 10:02
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В Жабинке заметили состав с военной техникой
Архивное фото

При этом Минобороны не сообщало о проведении учений в Брестской области.

В Жабинке заметили состав с военной техникой. В эшелоне следовали как минимум пять БМП, одна боевая машина МТ-ЛБ и грузовой вагон. В Жабинке состав стоял на перецепке. При этом Минобороны не сообщало о проведении учений в Брестской области, пишет «Беларускi Гаюн».

В Жабинковском районе находится один из опорных пунктов «Линии Хренина». Ранее там уже проводились учения мехбатальонов Западного оперативного командования. Судя по всему, подразделение перебрасывают под Жабинку для учений и теперь.

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