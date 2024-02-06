Российский генерал попал в пикантный скандал 8 6.02.2024, 12:17

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Олег Завгородный

Устроил пьяный дебош в отеле, а потом и в отделении МВД.

В Калининграде задержали высокопоставленного чиновника федеральной таможенной службы, устроившего пьяный дебош в пятизвездочном отеле Crysal House.

Как сообщает Telegram-канал Astra, речь идет о начальнике управления тылового обеспечения генерал-лейтенанте Олеге Завгородном.

Приехал в город на совещание по итогам оперативно-служебной деятельности, он вместе с заместителем руководителя ФТС генерал-полковником Андреем Струковым напился до такой степени, что сначала начал лезть в драку с персоналом, а потом и вовсе решил вызвать к себе «девушку», а потом гонялся за ней по всему отелю, пока не был задержан прибывшими на место силовиками.

При этом, даже оказавшись закованным в наручники в отделении МВД, Завгородний не успокоился и продолжил свое «представление», пиная окружающих ногами и угрожая им увольнением.

В итоге российского генерала отпустили даже без составления протокола, хотя значительная часть его приключений была зафиксирована на видео.