В России многодетная мать умерла, узнав о гибели мобилизованного мужа 6.02.2024, 12:48

4,944

У нее случился инфаркт.

Многодетная мать из Верхней Пышмы (Свердловская область) 42-летняя Надежда умерла после сообщения о гибели мужа на войне в Украине, сообщил 6 февраля корреспондент kasparov.ru со ссылкой на родную сестру женщины.

Со слов сестры, командир мужа написал Надежде, что Геннадий погиб. У нее случился инфаркт, врачи сделали операцию, но спасти не смогли.

На следующий день после обеда Надежда умерла. Ее похоронили 31 января. А вот судьба ее мужа до сих пор неизвестна — кроме сообщения в WhatsApp, никаких подтверждений гибели военнослужащего нет.

Геннадий был мобилизован в октябре 2022 года. После смерти Надежды сестре звонил военком, который отправлял его на войне, и возмущался, с чего это семья решила, что ее глава погиб, что нет такой информации, нет официальных данных.

Надежда с Геннадием воспитывали троих детей. Дочери уже 20 лет, она учится в другом городе. А сыновья, старшему девять, а младшему пять лет, сейчас находятся с тетей.

Надежду еще не похоронили, а опека уже пришла в дом. Детей тетя никому не отдала: «Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. И решать вопрос с опекунством», — возмущается женщина.

У многих возникает вопрос: «Имели ли право так действовать органы опеки? Почему не пожалели детей, а сразу, несмотря на такое горе в семье, отправились забирать их у родной тети и их старшей сестры?»