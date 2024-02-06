CNN: Оператор украинского дрона рассказал, как подбил российский «Ивановец» 6.02.2024, 13:04

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Раскрыты детали уникальной операции.

Оператор дрона MAGURA, участник удара по российскому катеру «Ивановец», который разбили бойцы ГУР Украины на прошлой неделе, раскрыл уникальные подробности спецоперации CNN.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что по корпусу катера нанесли шесть ударов. Военный в комментарии телеканала уточнил: всего в атаке использовали десять беспилотников.

«В атаке было использовано десять беспилотников «MAGURA», шесть из которых попали в российский военный корабль и, в конечном итоге, потопили его», - утверждает он.

По его словам, за соответствующей миссией стояли операторы спецподразделения беспилотников военной разведки Украины «Группа 13».

Военный назвал удар по катеру очередной «позорной потерей» российского Черноморского флота и уточнил, на что способны дроны «MAGURA» в руках украинцев.

Это относительно компактные дроны, всего несколько метров длинной. «Обычно работают на водных мотоциклах, но они имеют большой радиус действия - около 800 километров (почти 500 миль), что дает подразделению возможность запускать беспилотники в рамках «крымских» миссий с больших участков побережья Украины», - указал он.

CNN упоминает, что таинственный член «Группы 13» связан с рядом атак на Крым и саму Россию. Его подразделение берет на себя миссии, которые находятся за пределами досягаемости обычных вооружений из украинского арсенала, отмечается в материале.

Оператор дрона говорит, что главное в его деле «чувствовать» оружие. Это очень тонкая работа, на уровне ювелира: если больше сжать - потеряешь контроль, уточнил он.

Как уже упоминалось, дроны MAGURA маленькие, поэтому их довольно сложно увидеть в море, но это и затрудняет управление. «Такой размер затрудняет управление, потому что море неспокойное, но это также значительно усложняет врагу задачу отработать по нам», - сказал он.

Военный говорит, что у флота РФ на кораблях нет оружия, которое бы могло уничтожать подобные цели в море. Поэтому в кейсе с катером «Ивановец», россияне использовали пушки, которые против них оказались не эффективными.

Это видно на видео атаки по катеру «Ивановец», который публиковал ГУР.

«Снаряды попадают в воду, когда дроны нацеливаются на «Ивановец». Боеприпасы не могут остановить эти летающие бомбы», - анализирует CNN.