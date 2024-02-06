«Крысы заполонили центр города, спим в шубах, воды нет» 12 6.02.2024, 14:07

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Что сейчас происходит в оккупированном Донецке.

Из красивого областного центра Украины с миллионом роз Донецк превратился в обшарпанную «столицу ДНР», пишет «Обозреватель». Годы оккупации свели на нет все усилия и огромный труд местных жителей, которые трепетно любили свой город. Сегодня же во всех районах стихийные мусорные свалки, огромные проблемы с водоснабжением и отоплением. И несмотря на уверения оккупантов, что уж после «официального присоединения к России обязательно все наладится», это оказалось очередной сказкой – ситуация ухудшается с каждым днем.

Катастрофа на катастрофе

От, наверное, самой главной гордости жителей Донецка до войны – практически идеальной коммунальной сферы, развитой инфраструктуры и хороших дорог – сегодня практически ничего не осталось. Местные паблики завалены сообщениями об очередном «армагеддоне», который происходит в том или ином районе областного центра.

Самая болезненная проблема дончан – отсутствие воды. Во многих домах города ее попросту нет. А в многоэтажках, например, Киевского и Куйбышевского районов воду получают по графику (раз в день – вечером) только жители нижних этажей.

«Вот уже второй год с ведрами, баклажками люди добывают воду. Тяжелее всего старикам, которые живут в домах без лифта – постоянно приходится таскать от места подвоза воды. Но вот для приготовления еды и мытья посуды приходится покупать питьевую – из крана идет коричневая и вонючая. Честно говоря, ею даже мыться страшно», – рассказала жительница Донецка Ольга.

По ее словам, те, кто живет возле реки Кальмиус (а это жители Киевского, Калининского и Ворошиловского районов), «ходят с ведрами туда как на работу»: «Но мои знакомые перестали, в реку сейчас бесконтрольно сливают отходы и канализацию, от воды невыносимая вонь».

Ольга говорит, что «власти» изо дня в день только и кормят обещаниями, что с водой все вот-вот наладится, но в действительности ситуация катастрофическая. Причем дончане злятся на оккупационные «власти», которые так и не смогли обеспечить нормальное водоснабжение Донецка, а также приводят в пример Николаев.

То же самое и с отоплением: легче тем, кто живет в частном секторе: газ, уголь или дрова есть, хотя и дорого. А вот жители многоэтажек «наслаждаются» температурой всего +10-14 градусов в своих квартирах.

«У кого остались от мам или бабушек старые шубы, радуются, что не избавились. Даже спим в шубах! Холод просто собачий. Соответственно, сырость и плесень, грибок просто пожирает стены», – поделилась жительница Кировского района Елена.

Еще одна проблема – вывоз мусора. Стихийные свалки буквально заполонили город, их можно встретить на каждом шагу.

По словам местных жителей, «разве что на центральных улицах не видно этого безобразия».

Но стоить свернуть во двор – и вот оно: горы мусорных пакетов валяются неделями, а то и месяцами. Их или подолгу, или вообще не вывозят. Дончане считают, что причина в том, что технику забрали на «нужды фронта», причем вместе с водителями.

А в высотках центрального Ворошиловского района еще перед Новым годом развесили объявления, что будет прекращена уборка придомовой территории, а также «в связи с неукомплектованностью штата» не будут выгружаться мусоропроводы. Коммунальщики также предупредили жильцов, что в случае «нарушений» в доме заведутся крысы. Но этих крупных грызунов в Донецке и так уже хоть отбавляй – они буквально оккупировали подвалы и, не боясь, снуют по домам и дворам, «перегрызают все что можно».

Фото и видео крыс обозленные дончане выкладывают в социальных сетях и жалуются на отсутствие реакции санэпидстанции.