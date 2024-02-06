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Беларусь и Россия собираются объединить списки «экстремистских» ресурсов

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  • 6.02.2024, 15:38
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Беларусь и Россия собираются объединить списки «экстремистских» ресурсов

Над этим уже ведется работа.

Беларусь и Россия могут объединить списки «экстремистов» и «экстремистских» ресурсов. Об этом заявил посол нашей страны в РФ Дмитрий Крутой. По его словам, работа над этим ведется, а сама идея уже не раз обсуждалась на уровне глав МВД.

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот – которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот. Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено», – цитирует Крутого БелТА.

Режимы Лукашенко и Путина часто используют «экстремизм» для борьбы со своими политическими оппонентами и инакомыслием. Ярлык «экстремистом» навешен на большинство независимых СМИ, доступ к которым заблокирован в Беларуси и России.

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