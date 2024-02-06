закрыть
6 февраля 2024, вторник, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Операция «Цитадель»: спецназ Украины взорвал в Черном море важный объект оккупантов

1
  • 6.02.2024, 15:59
  • 5,424
Операция «Цитадель»: спецназ Украины взорвал в Черном море важный объект оккупантов
иллюстративное фото

Подробности.

Силы специальных операций Украины провели сверхсложную операцию в Черном море. По ее результатам уничтожена радиолокационная станция обнаружения надводных объектов «Нева-Б», с помощью которой россияне контролировали ситуацию в северо-западной части Черного моря.

Детали операции, получившей название «Цитадель», сообщили в Telegram ССО ВСУ. Над ней работали операторы 73 морского центра.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров