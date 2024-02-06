Операция «Цитадель»: спецназ Украины взорвал в Черном море важный объект оккупантов 1 6.02.2024, 15:59

5,424

иллюстративное фото

Подробности.

Силы специальных операций Украины провели сверхсложную операцию в Черном море. По ее результатам уничтожена радиолокационная станция обнаружения надводных объектов «Нева-Б», с помощью которой россияне контролировали ситуацию в северо-западной части Черного моря.

Детали операции, получившей название «Цитадель», сообщили в Telegram ССО ВСУ. Над ней работали операторы 73 морского центра.