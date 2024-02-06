Оборона Авдеевки: почему среди оккупантов распространяется паника 6.02.2024, 16:52

2,056

Россиянам любой ценой хотят показать привлекательную картинку.

Российские окупать не снижают интенсивность штурмов Авдеевки в Донецкой области, ведь имеют задачу захватить город до президентских выборов в РФ в марте. В эфире «Суспільне» офицер 59 ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал о боях за город, а майор запаса Алексей Гетьман проанализировал ситуацию.

Цехоцкий отметил, что оккупационная армия не жалеет людей, однако сейчас потери на Авдеевском фронте сказываются, украинские военные видят панические настроения среди российских солдат.

По словам Цехоцкого, российские войска в боях за Авдеевку последнюю неделю снова активно используют технику.

«Земля немного померзла и способствует этому. Также на технику они ставят средства РЭБ, что немного затрудняет уничтожение ее дронами», - добавил он.

Военный рассказал, что на участке фронта, который удерживает 59-я бригада, российские солдаты не доходят до украинских позиций.

«Мы с большой радостью берем их в плен, но на нашем направлении враг не доходит до позиций. Когда они попадают в прицел, а это немного далеко от позиций, они сразу уничтожаются. А обратно они тоже пойти не могут, потому что свои пристрелят», - заявил офицер 59 ОМБр им. Якова Гандзюка.

Кроме того, по его мнению, потери, которые российской армии наносят силы обороны Украины, сказываются.

«Наблюдается немного паника в их рядах. Несмотря на эту интенсивность, несмотря на то, что они чувствуют запах крови, они все равно испытывают панику. Но количество уничтоженных оккупантов, все равно дает свои результаты», - подчеркнул военный.

В то же время, военный аналитик Алексей Гетьман напомнил, что начиная с 10 октября, когда армия РФ начала наступление на Авдеевку, потери российского войска оценивают в 17 тысяч, что больше, чем Советский союз потерял за 10 лет Афганской войны, когда были потеряны около 14 500 советских солдат.

«Они не будут жалеть ресурсов. Технику они жалеть будут, потому что у них есть с этим уже определенные ограничения, а людей - нет. Ведь не военная основа для таких действий, а политическая. Российские войска штурмуют Авдеевку с 10 октября. У них следующий дедлайн до 15-17 марта, когда состоятся выборы (выборы президента в РФ). Они будут пытаться захватить город, чтобы накануне выборов показывать для россиян привлекательную картинку», - рассказал Гетман.

По словам Алексея Гетьмана, российская армия имеет ресурс направлять новые силы на штурмы. Здесь, заметил он, воюют подразделения «Шторм-Z», сформированные из бывших заключенных и дезертиров, на севере от города стоит так называемая «армия ДНР».