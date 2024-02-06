Газовый провал Путина: крупнейший СПГ-проект РФ остался без «ледовых» танкеров 6.02.2024, 19:40

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Санкции работают.

Близкие к диктатору РФ олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко столкнулись с серьезной проблемой со своим многомиллиардным проектом «Арктик СПГ 2» по добыче сжиженного газа (СПГ). Он остался без танкеров ледового класса.

Об этом сообщает dialog.ua со ссылкой на американское издание Bloomberg.

По данным журналистов, вокруг «Арктик СПГ 2» все сильнее затягивается санкционная петля. Проект фактически парализован, в связи с чем осенью минувшего 2023 года был вынужден объявить форс-мажор. Капитальные проблемы возникли, в частности, с танкерами ледового класса, без которых невозможно транспортировать СПГ в экстремальных условиях северных широт.

Японская компания Mitsui OSK Lines (MOL), которая должна была обеспечивать перевозку сжиженного газа РФ, из-за санкций полностью прекратила всякое сотрудничество с проектом. Сегодня она не может ни получить заказанные танкеры, ни продать их россиянам.

«Согласно контракту, в случае, если мы не можем предоставить услугу проекту, мы обязаны продать ему наши корабли. Но из-за санкций эта сделка невозможна», - рассказал глава MOL Такеси Хасимото.

Он подчеркнул, что ситуация с проектом сложилась очень непростая.

«Арктик СПГ 2» - проект российской компании «Новатэк» по добыче и производству СПГ на Гыданском полуострове на окраине Северо-Ледовитого океана. Общая мощность производства сжиженного газа составляет почти 20 млн тонн, а капитализация проекта - без малого 16 млрд рублей.

Что касается «Новатэка», то он принадлежит олигархам Михельсону и Тимченко, которые считаются ближайшим кругом диктатора РФ Владимира Путина.