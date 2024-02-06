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В Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar

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  • 6.02.2024, 21:28
В Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar

Предприятие строят под Киевом.

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству дронов в Украине. Предприятие будет производить беспилотники Bayraktar модели ТВ2 или ТВ3.

Об этом заявил глава компании Халук Байкар агентству Reuters во время выставки вооружений в Саудовской Аравии. По его словам, завод строят под Киевом.

- Наш завод строится (...) Нам нужно примерно 12 месяцев, чтобы завершить строительство, и тогда мы перейдем к внутреннему оснащению, оборудованию и организационной структуре. Завод в Украине большой, мы планируем нанять около 500 человек, – сказал он.

Халук Байрактар подчеркнул, что новый завод сможет производить около 120 единиц аппаратов TB2 или TB3 в год. Эти планы идут полным ходом и ничто не сможет их остановить.

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