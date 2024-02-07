В Киеве и Харькове раздались мощные взрывы: Россия ударила баллистикой 1 7.02.2024, 8:06

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(Обновлено) Есть попадания.

Ранним утром, 7 февраля, в разных городах Украины прогремели взрывы. Россия устроила очередную массированную атаку, запустив баллистические ракеты по Украине.

Громко было, в частности, в Харькове. Там местные власти сообщили о четырех взрывах и «прилетах» в Слободском районе.

Также россияне направили ракеты в Киевскую область. По данным мониторинговых каналов, в области работает ПВО. Также раздались взрывы.

Харьков

В Харькове прогремели взрывы после 6:00. Россия ударила по областному центру баллистическими ракетами. Мэр Игорь Терехов в Telegram призвал горожан быть осторожными.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что взрывов было по меньшей мере четыре. Он призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя.

Синегубов сообщил, что предварительно зафиксировано попадание в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Информации о пострадавших пока нет.

По состоянию на 6.47 ракеты Х-22 зафиксировали над территорией Харьковской области. Местных жителей призвали не покидать укрытие.

Киев и область

Также около 7:00 взрывы прогремели в Киеве. В столице работает ПВО.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей города находиться в укрытиях.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также подтвердил работу ПВО в Киеве.

Черкасская область

В Черкасской области также прогремели взрывы, пишет «Суспільне».