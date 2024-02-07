Новая стратегия войны: в WSJ назвали пять «громких» пунктов 7.02.2024, 8:20

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Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko

Они перекликаются с планом Залужного.

Война в Украине достигла критической точки. Контрнаступление ВСУ оказалось менее успешным, чем многие ожидали. Это дало россиянам время окопаться и получить преимущество. В нынешних реалиях Украине и ее сторонникам следует придерживаться адаптированной стратегии, состоящей из пяти основных элементов.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Оборона

Первое – Украина должна сосредоточить свои военные усилия на обороне, считают авторы статьи. Киеву необходимо удерживать контролируемую территорию, даже если он готовится к контрнаступлению. Это, по мнению издания, включает Одессу, которая обеспечивает доступ к Черному морю, что жизненно важно для украинской экономики, которая зависит от экспорта зерна на международные рынки.

Авторы также указывают, что украинским силам следует создать укрепленные оборонные линии и использовать современные датчики и беспилотники, чтобы предотвратить новый захват земель Россией.

«Сепарация» от иностранной помощи

Второе – Украине необходимо снизить свою зависимость от иностранной помощи, говорится в публикации. Страна имеет мощную оборонную промышленность, которая производит больше оружия, чем до российского вторжения в 2022 году.

Издание напоминает, что Киев подписал более 20 соглашений с иностранными партнерами о совместном техническом обслуживании и производстве вооружений, что увеличило его промышленные мощности внутри страны и за рубежом.

Немецкая компания Rheinmetall и турецкая фирма Baykar планируют построить в Украине заводы по производству танков и беспилотников.

Но США в этом отношении отстают, пишет WSJ. Вашингтон, по мнению авторов публикации, должен способствовать созданию совместных предприятий с украинской оборонной промышленностью, помогая американским оборонным компаниям снизить риски ведения бизнеса в зоне боевых действий, а также уменьшая регуляторные нормы, в частности ограничения на передачу технологий в соответствии с международными правилами торговли оружием.

Усиление защиты в воздухе

Третье – США и другие страны должны помочь Украине создать усиленную сеть противовоздушной и противоракетной обороны, указывает издание.

Украина должна защитить себя от жестокой воздушной кампании России, а западные союзники передислоцировать системы Patriot из других частей Европы в Украину, а также вместе с Киевом разрабатывать низкотехнологичные и недорогие средства защиты от беспилотников и других видов оружия.

Нарушение логистики РФ

Четвертое – Украина должна нацелиться на российские линии поставок на востоке Украины и на западе России, пишет WSJ. Это нарушило бы российскую логистику и усложнило бы усилия Москвы по закреплению своих территориальных достижений. В то же время США и Европа должны позволить Украине бить их оружием по российским войскам, которые атакуют Украину с территории России. То же должно касаться российских линий снабжения и логистики.

Угроза России в Крыму

Пятое – Украина должна усилить угрозу для России в Крыму. Это подразумевает удары на большие расстояния, а также специальные операции против российских сил, баз и линий снабжения.

Почему Керченский мост продолжает стоять, остается загадкой, пишет WSJ. Чтобы обеспечить возможность этих ударов, США и западные сторонники должны предоставить Украине оружие большей дальности с большей боевой нагрузкой и снять запрет на использование этого оружия для атак на войска и логистику на территории России.

Задача союзников

Германия должна немедленно предоставить ракеты Taurus, а США – армейскую тактическую ракетную систему ATACMS дальностью действия 305 километров, отмечают авторы статьи.

Кроме того, западные союзники должны предоставить Украине самолеты F-16, вооруженные высокоскоростными противорадиолокационными ракетами, чтобы подавить российскую интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону и позволить украинским ракетам добиваться своих целей.

Что может снизить активность боевых действий

По мнению авторов, самым важным центром тяжести в этой войне может стать Крым. Путин может позволить себе отдать села на Донбассе, но потеря полуострова будет для него серьезным ударом. Это, возможно, единственный способ убедить его свернуть конфликт, говорится в публикации.

Авторы сомневаются, что такой подход приведет к мирному договору или даже формальному соглашению о прекращении огня, но он может снизить активность боевых действий, что спасло бы жизнь людей и дало бы Украине передышку.

WSJ понимает, что многие в Украине и на Западе возразят, что это также дало бы передышку России, которую она могла бы использовать для подготовки следующей попытки поглотить Украину. Однако, по мнению издания, многолетние оборонные обязательства перед Украиной, разрабатываемые США и другими западными странами, снизили бы этот риск.