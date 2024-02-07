ВСУ уничтожили рекордное количество новейших российских БТР 7.02.2024, 8:44

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В течение января 2024 года ВСУ уничтожили по меньшей мере 10 российских новейших БТР-82АТ, подтверждает OSINT-исследователь Александр Коваленко.

Это намного больше, чем в декабре 2023-го - тогда удалось верифицировать утрату РФ двух таких БТР.

«В целом, данные БТР-82АТ уничтожались с 2022-го в единичных экземплярах на месяц, но в январе 2024 был установлен прямо-таки рекорд!» - отмечает Коваленко.

Всего с 2022 года OSINT-исследователями было верифицировано уничтожение 43-х таких машин.

Что это за БТР

Как объясняет Коваленко, БТР-82АТ был впервые представлен на форуме «Армия-2019». По словам эксперта, эта машина копировала концепцию БТР-4 по повышению выживаемости посредством установки усиленных бронепанелей и противокумулятивных решёток.

«На самом деле БТР-82АТ - это пример того, как российский ВПК не смог осилить развитие и возрождение проекта БТР-87, а потому навесили на БТР-82 дополнительные бронелисты, которые по идее должны держать 12,7х108-мм, поставили комбинированный двухканальный прицел с вертикальной стабилизацией и лазерным дальномером и остались всем довольны», - добавил Коваленко.

БТР-82АТ в основном были утрачены российской армией во время боев в районе Крынок и Авдеевки, отдельно отметил Коваленко.

«Именно на эти направления оккупанты кидают эти, пожалуй, пока наиболее бронированные БТРы, что тоже немаловажно для общего понимания ситуации», - высказался эксперт.