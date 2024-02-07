Выгорело восемь этажей: как выглядит высотка в Киеве после попадания ракеты РФ 5 7.02.2024, 13:23

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Жуткие кадры.

В Голосеевском районе Киева из-за падения обломков произошел пожар в 18-этажке. Более десятка жильцов дома получили травмы, есть погибшие, под завалами еще могут находиться люди.

Корреспондент РБК-Украина публикует ниже репортаж с места события.

Отметим, что самые существенные последствия массированной атаки на этот раз были зафиксированы в Голосеевском районе столицы. Там из-за падения обломков загорелась многоэтажка на нескольких этажах. С места поднимается черный густой дым.

«В доме пожар с 10 по 15 этажи. Под завалами, вероятно, могут быть погибшие», - рассказал в эфире телемарафона спикер КГВА Михаил Шаманов.

По состоянию на 10 часов утра продолжается тушение пожара, выгорело уже восемь этажей, передает apostrophe.ua.

Спасатели помогают пострадавшим от падения обломков. Кроме этого, продолжается разбор завалов - предполагается, что там могут быть люди, проживавшие на высоких этажах. Сообщается о разрушении конструкций фасада.

По последним данным из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, из них 8 спасены. А еще 12 человек получили травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС.

Кроме того, в этом же районе горело двухэтажное здание СТО на площади около 800 квадратных метров. Из-за сгоревших или поврежденных около 40 автомобилей.

Всего же в столице от ракетного удара пострадали 14 человек. Известно о двух погибших.