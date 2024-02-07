Белоруска взяла бронзу в синхронном плавании на ЧМ в Дохе 7.02.2024, 13:44

Василина Хондошко. Фото insidesynchro.org

Она выступала в нейтральном статусе.

Белоруска Василина Хондошко, выступавшая в нейтральном статусе, взяла бронзовую медаль в одиночном синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта, пишет «Трибуна».

Победительницей стала канадка Жаклин Симоно, набравшая 264,82 балла. Серебряной призеркой оказалась Евангелия Платаниоти из Греции (253,29 балла). Бронзу белоруску обеспечили набранные 245,10 балла.

Отметим, что в программе Олимпийских игр синхронное плавание присутствует только в парном и групповом форматах. Таким образом борьба за лицензии в Париж-2024 не велась.

Чемпионат мира проходит со 2 по 18 февраля в Дохе, Катар.