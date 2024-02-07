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Эксклюзив по-японски: Toyota создала уникальный внедорожный кабриолет

  • 7.02.2024, 17:43
Эксклюзив по-японски: Toyota создала уникальный внедорожный кабриолет

Выглядит шикарно.

Новая Toyota Crown 2024 получила нестандартную версию. Внедорожный седан превратили в оригинальный парадный кабриолет. Его показали в видео на Youtube-канале Toyota Times.

Кабриолет Toyota Crown создала группа инженеров японского концерна. Концепт-кар существует в единственном экземпляре и его не собираются выпускать серийно.

У Toyota Crown полностью срезали крышу со стойками, а также несколько изменили заднюю часть. Интересно, что кабриолет сохраняет пластиковый внедорожный обвес и увеличенный клиренс.

Салон Toyota Crown отделан белой кожей. Компоновка интерьера не изменилась: руль, передняя панель и сиденья остались прежними. Примечательно, что мягкую складывающуюся крышу автомобиль не получил, ведь ее установка потребовала серьезной доработки конструкции.

Для доработки выбрали топовую Toyota Crown с полным приводом. Кабриолет оснащен 345-сильной гибридной установкой с 2,4-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов.

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