Wildberries и Ozon ввели очередные изменения для белорусов 2 7.02.2024, 18:32

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Часть функций закроют.

Крупные маркетплейсы объявили о прекращении работы ряда функций. Это коснется всех клиентов площадок Wildberries и Ozon, пишет BelRetail со ссылкой на агентство Primpress.

Wildberries

Нельзя будет изменить номер мобильного телефона, который был привязан к личному кабинету, то есть восстановить прежний аккаунт при смене номера будет сложно.

Ozon

С 7 февраля отвечать на вопросы пользователей приложения или сайта будут не операторы, а чат-боты, которые при невозможности оперативного решения вопроса будут переключать на специалиста службы поддержки.