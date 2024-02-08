ВСУ сбили новый иранский дрон-камикадзе Shahed-238 с западной «начинкой» 8.02.2024, 11:19

Внутри обнаружили комплектующие от ведущих европейских и американских компаний.

В январе 2024 года российские оккупанты применили против Украины новый реактивный дрон-камикадзе Shahed-238. Сам он иранского производства, однако практически все комплектующие пришли с Запада.

Журналисты из Defense Express опубликовали детальный разбор дрона, который наглядно показал, как санкции со стороны Запада не являются помехой.

Даже главная деталь дрона (двигатель) также является не иранского происхождения. Эксперты уже определили его тип — это TJ150, который производится в Чехии на заводе PBS Velká Bíteš. Ё

Его вес составляет почти 19 кг; диаметр 272 мм, а длина 518 мм. Такой мотор способен обеспечить скорость до 520 км/ч.

За навигацию, как и во всех беспилотниках, отвечают системы из инерциальной и спутниковой систем. Чтобы принимать сигналы, дрон использует блок антенн TW1721, произведенных в Канаде на заводе Tallysman.

Спутниковые сигналы помогают обработать микросхемы от американских компаний Intel, Analog Devices и NXP USA Inc.

Блок инерциальной навигации собран на основе микросхем от швейцарской и американской компаний.

За модулем управления и полета отвечает микропроцессор от компании Texas Instruments, США.

Как итог дрон-камикадзе Shahed-238 собран из западных комплектующих, которые доступны на рынке.

Эксперты удивлены, как такие детали, как мотор, могли попасть в Тегеран.

В этом конкретном случае можно было бы пресечь возможность поставок двигателей в Иран.