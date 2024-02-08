ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты РФ 15 8.02.2024, 12:20

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Борис Надеждин

Политик намерен обжаловать решение.

Центральная избирательная комиссия РФ не зарегистрировала Бориса Надеждина в качестве кандидата на «выборах» президента РФ.

Об этом сообщил сам Надеждин.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия признала недействительными 9147 подписей в поддержку кандидата в президенты России от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина.

Всего проверяли 60 тысяч подписей. Таким образом, если учитывать их общее количество — 104 734 — «брак» составил более 8,7% при допустимых 5%.

По словам зампредседателя комиссии Николая Булаева, 2875 нарушений касались сборщиков подписей. В 1757 случаев лица, которые проводили сбор, отсутствовали в соответствующем списке, в 995 их данные не совпали с нотариально заверенными, еще в 123-х от имени сборщика заверительные записи выполняло третье лицо.

858 подписей были признаны недействительными по результату ответа из МВД. Кроме того, в ЦИК заявили, что нашли у Надеждина подписи 11 умерших людей.

«Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир.

Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде РФ», — заявил Борис Надеждин.