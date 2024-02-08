Глава МВД Литвы поддержала закрытие еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью 8.02.2024, 12:31

1,520

Фото: Reuters

Названы причины.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте поддержала предложение закрыть еще два пункта пропуска из четырех работающих на границе с Беларусью. Она считает, что такая мера позволит более эффективно использовать КПП «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»), передает BNS.

«У нас действительно отличная инфраструктура, которая в не в полной мере используется в Мядининкай, поэтому с помощью этих решений мы сможем использовать эту инфраструктуру более эффективно», — заявила она.

При этом Билотайте подчеркнула, что национальная безопасность Литвы является «приоритетом номер один»: «Мы должны оценить, кто этот сосед, какие угрозы».

Напомним, Комиссия по национальной безопасности (КНБ) Литвы на заседании 6 февраля предложила правительству прекратить перемещение пешеходов, велосипедистов, другого транспорта и товаров через пункты пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

C 18 августа прошлого года Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в нашей стране наемников российской частной военной компании Вагнера.

В настоящее время на границах Литвы с Беларусью действуют четыре пункта пропуска.