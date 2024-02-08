ВСУ сожгли российский вертолет Ка-52 «Аллигатор»3
- 8.02.2024, 13:28
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Боевую машину вместе с экипажем подбили из ПЗРК на Таврическом направлении.
В среду, 7 февраля, Силы обороны на Таврическом направлении сожгли российский вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.
Он отметил, что вражеский «Аллигатор» вместе с экипажем был поражен из ПЗРК и «удобрил почву» на Авдеевском направлении.
По словам Тарнавского, основные наступательные усилия противник сосредотачивает на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.
Ка-52, известный как Аллигатор, — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, который осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов.
Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Он является продолжением развития модели Ка-50 «Черная акула».
По данным Генштаба ВСУ, всего российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла 332 самолета и 325 вертолетов.