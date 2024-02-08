Белорусы взломали данные российского предприятия по производству дронов «Орлан» и передали их украинцам 1 8.02.2024, 15:25

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Что стало известно?

Белорусская группа анонимных хакер-активистов «Киберпартизаны» получила доступ к секретным данным российского предприятия «Специальный технологический центр», которое производит беспилотники «Орлан». Об этом они сообщили в своих соцсетях.

«О большинстве киберопераций мы можем сообщать только спустя время. Теперь можем рассказать, что получили и передали украинской стороне данные одного из критически важных предприятий военно-промышленного комплекса России — ООО „Специальный технологический центр“ (СТЦ)», — говорится в сообщении.

В частности, по словам «Киберпартизан», им удалось выкачать часть внутренних переписок, данные о сотрудниках, расположении тренировочных площадок и военных частей, а также некоторые технические данные и документацию.

Предприятие «Специальный технологический центр» — это российский секретный центр, занимающийся разработками разведывательных дронов «Орлан», а также выпускающий средства радиоэлектронной борьбы, разведки и другую военную продукцию. Продукция предприятия активно используется в войне против Украины.