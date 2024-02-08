Жители двух районов Ростовской области РФ хотят выйти из ее состава 4 8.02.2024, 15:42

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Власти обсуждают «сепаратистские настроения».

Российский Telegram-канал ASTRA сообщает, что жители Советского района Ростовской области хотят стать частью Волгоградской области, а жители села Ремонтное — частью Калмыкии. Желание возникло из-за проблем с общественным транспортом, в частности, сокращения числа маршрутов и автобусов, рейсы в отдаленные районы ходят плохо. Сейчас жителям проще добраться до Волгограда и Элисты, чем до Ростова.

Местное заксобрание уже обсудило «сепаратистские настроения», однако официальных заявлений по этому поводу не было.