Украинские хакеры взломали российскую программу для управления дронами 1 8.02.2024, 15:55

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В ГУР раскрыли подробности.

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) провели очередную успешную операцию. Атаковали программу управления дронами, которую используют российские террористы.

Об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО.

Как пояснили в ГУР, российские террористы устанавливают вышеупомянутый софт для перепрошивки своих дронов марки DJI под нужды ведения боевых действий. В частности программное обеспечение позволяет врагу:

настраивать пульты управления и создавать новые;

захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;

управлять дроном с компьютера (не через пульт).

Также через веб-серверы российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы «свой-чужой».

«По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как «чужое» и отказывает рашистам в доступе. Без доступа к серверам, а следовательно - к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно», - добавляет пресс-служба.

Сейчас россияне пытаются решить проблему, в том же числе путем перехода в ручной режим управления.