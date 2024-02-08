В Дании роботы начали помогать хирургам 8.02.2024, 17:19

Благодаря более точным операциям пациенты могут вернуться к обычной жизни раньше.

В больнице датского города Вайле появились роботы, которые помогают хирургам во время операций. Роботы работают в отделении ортопедической хирургии и занимаются протезированием. Они проводят компьютерную томографию колена или бедра пациента, чтобы определить, как именно следует разместить протез, сообщает «Европульс».

Во время операции хирург работает пилой, которую контролирует робот. Робот следит за тем, чтобы врач случайно не зашел за пределы нужной области и не повредил ткани или связки. Если есть риск совершить хотя бы минимальную ошибку, робот останавливает пилу.

Благодаря более точным операциям пациенты могут вернуться к обычной жизни раньше, чем после стандартного вмешательства.