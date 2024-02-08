Умеров подтвердил отставку Залужного 1 8.02.2024, 19:41

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Рустем Умеров

Министр обороны Украины пояснил, что «война меняется и требует изменений».

В четверг, 8 февраля, было принято решение о смене руководства Вооруженных сил Украины. Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Таким образом он подтвердил отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Умеров пояснил, что «война меняется и требует изменений».

«Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии», — отметил министр.

Он добавил, что Залужному выпала одна из самых сложных задач — руководить ВСУ во время полномасштабного вторжения, когда Украина отразила нашествие агрессора и ежедневно защищает свою независимость.

Умеров поблагодарил Залужного за достижения и победы.

Ранее 8 февраля Валерий Залужный сообщил о своей встрече с президентом Владимиром Зеленским и написал, что «все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям в частности».

Зеленский отметил, что пришло время для обновления. «Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде», — рассказал президент, но прямо не упомянул об отставке.