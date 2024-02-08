закрыть
8 февраля 2024, четверг, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умеров подтвердил отставку Залужного

1
  • 8.02.2024, 19:41
  • 1,560
Умеров подтвердил отставку Залужного
Рустем Умеров

Министр обороны Украины пояснил, что «война меняется и требует изменений».

В четверг, 8 февраля, было принято решение о смене руководства Вооруженных сил Украины. Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Таким образом он подтвердил отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Умеров пояснил, что «война меняется и требует изменений».

«Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии», — отметил министр.

Он добавил, что Залужному выпала одна из самых сложных задач — руководить ВСУ во время полномасштабного вторжения, когда Украина отразила нашествие агрессора и ежедневно защищает свою независимость.

Умеров поблагодарил Залужного за достижения и победы.

Ранее 8 февраля Валерий Залужный сообщил о своей встрече с президентом Владимиром Зеленским и написал, что «все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям в частности».

Зеленский отметил, что пришло время для обновления. «Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде», — рассказал президент, но прямо не упомянул об отставке.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип