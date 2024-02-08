Умеров подтвердил отставку Залужного

Умеров подтвердил отставку Залужного1
- 8.02.2024, 19:41
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Министр обороны Украины пояснил, что «война меняется и требует изменений».
В четверг, 8 февраля, было принято решение о смене руководства Вооруженных сил Украины. Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров.
Таким образом он подтвердил отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Умеров пояснил, что «война меняется и требует изменений».
«Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии», — отметил министр.
Он добавил, что Залужному выпала одна из самых сложных задач — руководить ВСУ во время полномасштабного вторжения, когда Украина отразила нашествие агрессора и ежедневно защищает свою независимость.
Умеров поблагодарил Залужного за достижения и победы.
Ранее 8 февраля Валерий Залужный сообщил о своей встрече с президентом Владимиром Зеленским и написал, что «все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям в частности».
Зеленский отметил, что пришло время для обновления. «Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде», — рассказал президент, но прямо не упомянул об отставке.