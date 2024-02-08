Украина и РФ второй раз с начала года провели крупный обмен пленными 4 8.02.2024, 20:37

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Посредником выступили ОАЭ.

Украина и Россия с помощью Объединенных Арабских Эмиратов провели еще один крупный обмен пленными по формуле 100 на 100.

Это второй большой обмен пленными с начала года после крушения самолета Ил-76 под Белгородом.

207 военнослужащих должны были передать еще 24 января, сообщил представитель украинского Координационного штаба по вопросам военнопленных Петр Яценко. При этом среди них не было никого из тех 65, которые, по утверждению Москвы, погибли на Ил-76, подчеркнул он.