Валерий Залужный: Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины 1 8.02.2024, 21:56

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Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ заявил, что украинцы обязательно победят.

Как ранее сообщал Charter97.org, генерал Валерий Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ.

В своем Telegram-канале он отметил, что битва Украины продолжается и сегодня, а задачи 2022 года отличаются от задач 2024. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям.

По словам Залужного, вместе с президентом они провели важный и серьезный разговор во время которого были приняты решения о необходимости изменения подходов и стратегии.

«Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят», - написал главнокомандующий ВСУ.