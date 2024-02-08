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Беларусь открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

  • 8.02.2024, 22:56
Беларусь открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

Новый комплекс погранзаставы «Мохро» появился в Ивановском районе.

В Ивановском районе открылся новый комплекс погранзаставы «Мохро», сообщили в Государственном погракомитете.

Открытие погранзаставы прошло 8 февраля. Новая погранзастава появилась в одноименно населенном пункте Мохро на Брестчине. В задачах погранзаставы — охрана участка границы с Украиной протяженностью свыше 30 километров.

Рубеж охраны оборудовали волоконно-оптической сигнализацией «Ворон» с видеонаблюдением, контрольно-следовой полосой, автоматизированным постом технаблюдения, наблюдательными вышками, иными инженерными заграждениями.

Также в распоряжении военных — приборы наблюдения, сигнализационные приборы, служебный транспорт, в задействованы служебные собаки.

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