Киев опубликовал указы об отставке Залужного и назначении Сырского

Киев опубликовал указы об отставке Залужного и назначении Сырского4
- 8.02.2024, 23:16
Все документы президент Украины подписал 8 февраля.
Офис президента Украины опубликовал указы президента Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначении на его должность командующего сухопутными войсками генерала-полковника Александра Сырского.
«Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в первом указе.
«Назначить Сырского Александра Станиславовича Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины», — сказано во втором документе.
Третьим указом Зеленский освободил Сырского от должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, которую он занимал ранее.
Все документы президент Украины подписал 8 февраля.
Вечером 8 февраля глава Минобороны страны Рустем Умеров объявил о решении сменить руководство ВСУ, в том числе главкома. Залужный командовал украинской армией с июля 2021 года.
Зеленский, объявляя о назначении Сырского, отметил, что руководить ВСУ будет «новая управленческая команда». «2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины», — заявил он. Глава государства поблагодарил Залужного «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе».
Сам Залужный заявил в телеграм-канале, что задачи 2022 года отличаются от актуальных в текущем. «Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям», — написал генерал, добавив, что было решено «изменить подходы и стратегию».