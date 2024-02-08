Киев опубликовал указы об отставке Залужного и назначении Сырского 4 8.02.2024, 23:16

Владимир Зеленский

Все документы президент Украины подписал 8 февраля.

Офис президента Украины опубликовал указы президента Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначении на его должность командующего сухопутными войсками генерала-полковника Александра Сырского.

«Уволить Залужного Валерия Федоровича с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в первом указе.

«Назначить Сырского Александра Станиславовича Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины», — сказано во втором документе.

Третьим указом Зеленский освободил Сырского от должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, которую он занимал ранее.

Все документы президент Украины подписал 8 февраля.

Вечером 8 февраля глава Минобороны страны Рустем Умеров объявил о решении сменить руководство ВСУ, в том числе главкома. Залужный командовал украинской армией с июля 2021 года.

Зеленский, объявляя о назначении Сырского, отметил, что руководить ВСУ будет «новая управленческая команда». «2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины», — заявил он. Глава государства поблагодарил Залужного «за два года защиты» и «за каждую победу, которую мы добились вместе».

Сам Залужный заявил в телеграм-канале, что задачи 2022 года отличаются от актуальных в текущем. «Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям», — написал генерал, добавив, что было решено «изменить подходы и стратегию».