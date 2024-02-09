ВСУ сбросом с дрона «заткнули» миномет оккупантов
- 9.02.2024, 1:12
Видеофакт.
Аэроразведчики 128-й ОГШБр точным сбросом гранаты из дрона «заткнули» вражеский миномет, беспокоивший нашу пехоту.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
При первых звуках дрона оккупанты — минометчики бросили приготовление к огню, торопливо прикрыли оружие и побежали в укрытие. Но спрятаться не успели – в результате снайперского сброса двое россиян перешли в разряд «300». Чтобы заставить замолчать миномет и вывести из строя его обслугу, хватило одной гранаты.