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ВСУ сбросом с дрона «заткнули» миномет оккупантов

  • 9.02.2024, 1:12
ВСУ сбросом с дрона «заткнули» миномет оккупантов

Видеофакт.

Аэроразведчики 128-й ОГШБр точным сбросом гранаты из дрона «заткнули» вражеский миномет, беспокоивший нашу пехоту.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

При первых звуках дрона оккупанты — минометчики бросили приготовление к огню, торопливо прикрыли оружие и побежали в укрытие. Но спрятаться не успели – в результате снайперского сброса двое россиян перешли в разряд «300». Чтобы заставить замолчать миномет и вывести из строя его обслугу, хватило одной гранаты.

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