Подробный план действий: какие задачи поставил Зеленский новому главкому Сырскому 9.02.2024, 9:10

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Фото: офис президента Украины

Стали известны подробности назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил ожидания от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Он отметил необходимость разработки детального плана действий ВСУ на 2024 год.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram.

Глава украинского государства подчеркнул, что ожидает готового плана в ближайшее время.

По словам президента Украины, в плане нового главкома Александра Сырского он хочет увидеть следующие изменения:

– Реалистичный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. С деталями и учетом реальной ситуации на поле боя – текущей и в перспективе.

– Эффективное западное оружие должно находиться в каждой боевой бригаде, особенно на передовой. Должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.

– Проблемы с логистикой должны быть решены. Пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны, Авдеевка не должна ждать.

– Генерал должен знать фронт. Каждый генерал. Если он не знает фронта, он не служит Украине.

– Численность в штабах должна быть пересмотрена.

– В армии должно отстроить систему ротаций. Она должна быть эффективна. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад ВСУ и приграничных подразделений, где существует такая система.

– Только обученные солдаты на первой линии. Обучение воинов – приоритет, оно должно стать более качественным.

– Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий. Это новый род сил в ВСУ.

Зеленский также подчеркнул, что новую команду главком Сырский представит на днях. По словам президента, 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины.

«Гордимся нашей армией. Украинская армия должна стать армией-победителем. Для этого мы должны сделать все от нас зависящее», – резюмировал перезагрузку командования ВСУ Зеленский, в который раз поблагодарив всех, кто верит в Украину, бьется ради нашей страны и работает ради нашей победы.