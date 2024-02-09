Полковник ВСУ рассказал, чего стоит ожидать от нового главнокомандующего Сырского

Полковник ВСУ рассказал, чего стоит ожидать от нового главнокомандующего Сырского3
- 9.02.2024, 11:02
- 2,634
Революции не будет?
Ожидать чего-то революционно нового от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не стоит. Об этом рассказал бывший спикер Генерального штаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев в комментарии liga.net.
По его словам, Сырский является неплохим функционером. Однако все должностные лица имеют свои положительные и отрицательные черты.
«Он – плоть от плоти системы. Представитель старой, так называемой советской школы», – сказал Селезнев.
Полковник также заявил, что самое главное, чтобы Сырский смог найти компромисс, который не мешал бы ему эффективно выполнять свои обязанности тому, у кого будут высшие военные полномочия.
Селезнев также назвал факторы, которые влияют на эффективное функционирование системы:
ресурсы;
оружие;
боеприпасы;
техника;
оборудование.
Все это, по словам полковника, определяет боевую мощь.
«Что касается компетенций того или иного должностного лица… Думаю, наши партнеры найдут общий язык с новоназначенным главнокомандующим ВСУ», – сказал он.
Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место генерала Александра Сырского.
Он также назвал имена трех генералов — Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка, и двух полковников — Павла Палису и Вадима Сухаревского, с которыми обсудил вопрос о работе в ВСУ. В своем выступлении президент Украины описал видение изменений в Силах обороны.